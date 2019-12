© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna al centro dell'attacco del Napoli e lo fa "in grande stile" (cit TuttoMercatoWeb.com). Perché ripresentarsi in Champions League con tre gol è corredo da grandi attaccanti. Tanto che, non casualmente, La Gazzetta dello Sport su Arkadiusz Milik scrive "Il Napoli ha bisogno di un centravanti così", mentre Il Mattino commenta con "L'Ariete che mancava al centro". Malinconico invece il giudizio all'8 in pagella di TuttoNapoli.net: "Torna con una tripletta in Champions carica di rimpianti per l'ultimo mese del Napoli".

LE PAGELLE DI ARKADIUSZ MILIK

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Il Mattino: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

TuttoNapoli.net: 8