Le pagelle di Montella: incarta la Juventus. Che sia la svolta?

Due sconfitte in altrettante partite, che si sommano all'orribile finale della scorsa stagione. Vincenzo Montella sa di giocarsi molto d'ora in avanti e contro la Juventus se l'è giocata alla grande, azzeccando le scelte, mettendo all'angolo la squadra più forte d'Italia. Che sia la svolta per il futuro suo e quello della Fiorentina?

Tuttomercatoweb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FirenzeViola: 6