Le pagelle di Musso: tiene in corsa l'Udinese a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Rodrigo De Paul è stato il peggiore dell'Udinese, il connazionale Musso ha tenuto in piedi la squadra con le sue strepitose parate, tenedo in bilico l'incontro con l'Inter che già è più forte, in più si è ritrovata per più di un tempo in superiorità numerica. In alcune circostanze, vedi la manata su Sanchez, è prodigioso. Si mostra abile anche con i piedi. La sua conferma in estate è importante.

Tuttomercatoweb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoUdinese: 7,5