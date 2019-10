© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Probabilmente il succo della prestazione di Radja Nainggolan contro la Roma, per la prima sfida da avversario all'Olimpico, sta tutta nel giudizio di Tuttosport oggi in edicola: "Le gare da ex non sono mai state il suo forte". Il belga del Cagliari contro i giallorossi propone una prestazione piuttosto opaca, figlia dell'emotività di un incontro col suo passato più luccicante. "Partita diligente, ma timida" scrive il Corriere dello Sport nel dare 6 all'ex Inter. La Gazzetta dello Sport, invece, si concentra sull'aspetto prettamente atletico: "la sua condizione migliore è ancora lontana".

LE PAGELLE DI RADJA NAINGGOLAN

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6