Le pagelle di Orsato: giudizi discordanti. Aiuti decisivi da parte di Var e assistenti

Valutazioni discordanti in merito alla direzione di gara dell’arbitro di Juventus-Milan, Daniele Orsato. La Gazzetta dello Sport, così come Tuttosport, premia le sue scelte con un 6,5: “La solidità dietro la sua designazione per la prima partita del dopo Covid non lo tradisce. Il Var Aureliano lo aiuta con profitto”. A chi non è assolutamente piaciuta la sua direzione di gara è il Corriere dello Sport che gli dà 5: “Orsato sbiadito: non vede rigore, espulsione e giallo”. Il tocco di Conti, il rosso a Rebic e poi grazia Bonaventura, tutte situazioni in cui non appare sicuro e viene aiutato da assistenti o Var.