© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il suo stipendio non fa altro che appesantirne la valutazione" è il giudizio di TMW sulla prestazione di Plzen e sulle stagione in generale di Javier Pastore alla Roma. Una sintesi praticamente perfetta per il colpo dello scorso mercato giallorosso che nel giro di pochi mesi si è trasformato in una sorta di incubo fluttuante per i campi d'Italia e di Europa. Pesantissimo il commento alla prestazione di ieri del Flaco arriva dal Corriere dello Sport che lo definisce "non giudicabile". "Non è lui - si legge sul quotidiano sportivo -. Sembra un ex".

Le pagelle di Javier Pastore

TuttoMercatoWeb.com - 5

La Gazzetta dello Sport - 4,5

Tuttosport - 4

Corriere dello Sport - ng

Corriere della Sera - 4

La Repubblica - 4

Il Messaggero - 4

Vocegiallorossa.it - 4,5