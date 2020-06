Le pagelle di Pjanic: regista che non imposta. Bypassato dalla manovra della Juve

Alla vigilia del match, Maurizio Sarri lo aveva coccolato e stimolato. Inutile dire come il tecnico della Juventus si aspettasse un altro tipo di partita da parte del bosniaco, ieri sera contro il Milan. “Riecco il bosniaco nel ruolo che in questa Juve proprio non gli riesce, viene bypassato nella manovra”, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare le sue difficoltà sul campo. Il Corriere della Sera vede una prova “senza infamia e senza lode”, mentre secondo il Corriere dello Sport alla prova non brillantissima si aggiunge il giallo che lo condiziona.