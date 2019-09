Le pagelle di Quagliarella: solo contro tutti, non molla mai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante tutto, Fabio Quagliarella c'è. In una Sampdoria ancora una volta sconfitta, il suo uomo simbolo non smette di lottare, sfiorando il gol e mettendo sempre in difficoltà i difensori avversari. Prestazione al di sopra della sufficienza, nonostante questa volta non sia riuscito a segnare. La Samp dipende tantissimo da lui.

Tuttomercatoweb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

SampdoriaNews: 6,5