Le pagelle di Rebic: la media è sotto al 4. Cosa gli è passato per la testa?

vedi letture

Doveva essere la sua grande occasione da primo violino vista l’assenza di Ibrahimovic. Si è trasformata in una serata amara come poche altre. Ante Rebic col suo intervento da kung-fu ha steso Danilo e più in generale le speranze di finale del suo Milan, rimasto in 10 per 75 minuti di gioco. Nessun voto sopra il 4, com’è giusto che sia: soprattutto perché risulta impossibile giustificare quell'intervento con la scarsa lucidità, visto che era passato un quarto d'ora dall’inizio. Il pensiero del Corriere dello Sport riassume il concetto: “Ma cosa gli passa per la testa? Anche Ibra fa quelle entrate stile kung-fu, ma sulla palla, non sul petto dell’avversario”. Il quotidiano per questo gli dà un 3 in pagella, stesso giudizio da parte di Milannews.