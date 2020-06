Le pagelle di Rocchi - Sufficienza stiracchiata per l'arbitro: però su Young ha avuto il braccino

Fa arrabbiare il Napoli per il secondo giallo non dato a Young per un fallo su Politano, un intervento al limite. Il giudizio sui quotidiani all'arbitro di Napoli-Inter, Gianluca Rocchi, ruota fondamentalmente intorno a questo. Per La Gazzetta dello Sport, il decano degli arbitri italiani si merita "una sufficienza stiracchiata, non alla sua migliore serata". Sui cartellini - pensiero comune - non c'è la continuità del suo standard, anche se di errori gravi non ne commette. "Su Young - scrive il Corriere dello Sport - Rocchi ha avuto il braccino". Voti in generale tra il 5 e il 6, con una precisazione: "Sul mani si fa guidare dal Var senza andare al monitor dove, comunque, difficilmente avrebbe assegnato il rigore", conclude la rosea.

I voti di Gianluca Rocchi: