Le pagelle di Ronaldo - Partita solida. E se quel diagonale alla fine...

Per il passato al Real Madrid, per il duello generazionale con Joao Felix e per lo score di 25 gol messi a segno, la sfida contro l'Atletico Madrid sarà sempre un qualcosa di particolare per Cristiano Ronaldo. La gara di ieri al Wanda non fa eccezione e il portoghese un po' soffre il clima incandescente. Non sembra in una delle sue serate di grazia e per questo si mette al servizio della squadra. "Si fa sentire dalla squadra, la scuote a brutto muso" riporta il Corriere dello Sport, mentre il Corriere della Sera parla di "Partita solida". "L’azione finale avrebbe meritato maggior futuro - cita invece TuttoMercatoWeb.com -. Come dire: non segna, ma non si può parlare di polveri bagnate.

LE PAGELLE DI CRISTIANO RONALDO

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5