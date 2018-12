© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata tutto sommato sufficiente per Daniele Rugani alla prima stagionale in Champions League. Nonostante la sconfitta dei bianconeri il difensore si disimpegna bene. "Elegante e puntuale, non ha colpe su entrambi i gol" scrive TMW nelle sue pagelle mentre per il Corriere dello Sport "non dà mai l'impressione di sicurezza: chance sprecata" con tanto di 5 in pagella. "Qualche stop un po' troppo spensierato" spiega invece il Corriere della Sera.

Le pagelle di Daniele Rugani

TuttoMercatoWeb.com - 6

La Gazzetta dello Sport - 6

Tuttosport - 5,5

Corriere dello Sport - 5

Corriere della Sera - 5,5

La Repubblica - 6

La Stampa - 6

TuttoJuve.com - 6