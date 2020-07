Le pagelle di Sanchez: Niño, che maravilla. Prestazione totale e messaggio all'Inter

Alexis Sanchez è, all'unanimità, il migliore in campo della sfida vinta dall'Inter sul campo della SPAL. Su TMW abbiamo sottolineato come l'ennesima buona prestazione del Nino Maravilla dal suo rientro in campo sia un segnale alla società in ottica riscatto, ma le letture della sua prestazione si sprecano. La Gazzetta dello Sport la definisce "totale", mentre il Corriere dello Sport pone l'accento sul suo essere sempre incisivo, dal primo all'ultimo minuto. Il cileno ha messo lo zampino in 4 degli ultimi 6 gol dell'Inter, per Tuttosport è l'uomo in più di questa squadra.

Le pagelle di Alexis Sanchez

TMW 7,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Il Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

la Repubblica 7

Il Corriere della Sera 7