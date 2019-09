© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna viene punito dall'incornata di Dzeko a tempo quasi scaduto, ma senz'altro tra le note migliori in casa rossoblù c'è la prova di Nicola Sansone. E non solo per il gol: l'ex Sassuolo è tra i più in mostra della sua squadra, soprattutto nella ripresa. "Tanta sostanza in mezzo al campo", sottolinea il portale dedicato Via Emilia, così come per Tuttosport che sottolinea come sia "dappertutto" oltre alla freddezza sul rigore. Insomma, il giudizio prevalente è che sia stata una prestazione da 7. Non per tutti, però: secondo il Corriere della Sera, ad esempio, è una prova solamente sufficiente.

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7

ViaEmiliaNews.com: 7