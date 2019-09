Le pagelle di Sarri: più alibi che gioco. Rimandato

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio in panchina per Maurizio Sarri in un pomeriggio nel quale l'unica cosa buona è il punto conquistato. Scelte sbagliate, squadra in ritardo di condizione, infortuni. E qualche scusa di troppo.

Tuttomercatoweb: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

TuttoJuve: 5,5