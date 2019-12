© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri perde la seconda partita consecutiva contro la Lazio, questa volta il ko significa Supercoppa alla Lazio. Secondo l'analisi di TMW il peccato originale è quello di valutare male la condizione dei suoi nella rifinitura, mentre per il Corriere dello Sport viene 'tradito fagli esterni difensivi'. Lettura ancora diversa della Gazzetta dello Sport che pone l'accento sull'utilizzo del tridente HDR: 'Si accorge a gara in corso che la squadra non lo regge, il ko di Roma ha insegnato poco'.

Le pagelle di Sarri

TMW: 4,5

Corriere dello Sport: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

la Repubblica: 5