© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Una SPAL ferita, quella che esce dal lunch match di ieri giocato al Mapei Stadium. La squadra ferrarese comincia anche meglio rispetto ai nero-verdi, ma una volta andata sotto perde le distanze e si fa travolgere fino al 3-0 finale pro-Sassuolo. La sua SPAL, scrive Tuttosport, "dura un tempo e poi si disunisce". Inevitabile dunque, come peraltro ammesso dallo stesso tecnico nel corso del post-partita, che gran parte delle responsabilità ricadano su di lui. Anche se non tutti calano l'accetta delle colpe sulla sua testa: per alcuni, infatti, la sua valutazione può spingersi anche fino al 5,5.

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

TuttoMercatoWeb.com: 5