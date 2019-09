Le pagelle di Sensi: il signore del centrocampo. Altra prova top

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi fin qui è l'acquisto più azzeccato dell'Inter e in queste tre giornate il miglior giocatore della Serie A. Aveva bisogno di fare il salto in una big ed è riuscito immediatamente a imporsi. Decisivo anche contro l'Udinese, peraltro segnando di testa, non proprio la sua specialità visti i 168 cm d'altezza. Interno, regista, oggi trequartista o seconda punta alle spalle di Lukaku. Fa tutto, e lo fa bene. E ha già raggiunto il suo record di reti in una stagione in Serie A.

Tuttomercatoweb: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

FcInternews: 7,5