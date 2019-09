© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della doppietta di Andrea Belotti il Torino visto ieri sera contro il Milan è stato tutto nelle mani del suo portiere: Salvatore Sirigu. Parate decisive, pulite ed efficaci nello scontro diretto fra colleghi-rivali in azzurro con Donnarumma. "Tiene a galla lui il Toro" scrive La Gazzetta dello Sport nel commentare il 7,5 in pagella dell'ex PSG. "Miracoleggia" è ciò che scrive, invece, Tuttosport a corredo di un 8. "È battuto solo da un calcio di rigore, sul quale aveva intuito la direzione" evidenzia TMW per una prestazione da 7,5

LE PAGELLE DI SALVATORE SIRIGU

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

TuttoSport: 8

Corriere della Sera: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7,5