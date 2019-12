Le pagelle di Smalling - Quella marcatura asfissiante ricorda Gentile

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Senza dubbio tra i migliori in campo ieri sera a San Siro il difensore della Roma Chris Smalling. "Quella marcatura asfissiante, irriducibile, sempre al limite può ricordare Gentile", scrive la 'Gazzetta dello Sport' che lo premia con un 7 in pagella. E' il voto più comune dato al difensore inglese, che ieri ha braccato a uomo il temibile Romelu Lukaku. "Vince il duello tra ex Manchester United", scrive 'La Repubblica".

Questo il giudizio di TMW: "Ulteriori conferme. Da quello che in questo momento è forse il miglior difensore centrale del campionato. Teniamolo nella top 3 almeno, in ogni caso. Titaneggia sulla difesa avversaria, senza imprecisioni".

Le pagelle di Smalling

TMW 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6.5

Corriere della Sera 7

La Repubblica 7

Vocegiallorossa 7