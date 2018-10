Le pagelle di Spalletti - 5 vittorie di fila non le aveva mai messe insieme

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finalmente l'Inter di Luciano Spalletti. Ieri la squadra nerazzurra ha conquistato la sua seconda vittoria in Champions in altrettante gare anche grazie alle scelte del tecnico di Certaldo. "Ecco l'Inter che tutti aspettavamo alla vigilia della stagione", il commento del Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport ricorda che: "Cinque vittorie di fila con la sua Inter non le aveva mai messe insieme". Per Fcinternews quella maturata ad Eindhoven è stata una vittoria soprattutto sua. Di seguito le valutazioni.

I voti per Luciano Spalletti

Corriere dello Sport - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere della Sera - 7

Tuttosport - 7

Fcinternews - 7.5