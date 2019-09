Le pagelle di Toloi - Non corre, con anticipa e non picchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio peggiore in Champions League per l'Atalanta non poteva esserci. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono apparsi, fin da subito, quasi tramortiti dall'impatto con una realtà ben lontana da quella della provincia lombarda. La prestazione che ne è uscita fuori, così come il risultato, ne sono la più fulgida dimostrazione. Il rendimento offerto in casa della Dinamo da Rafael Toloi è la sintesi di quanto proposto dagli orobici in fase difensiva. "In ritardo negli interventi, negli anticipi e neanche picchia" scrive La Gazzetta dello Sport sul brasiliano a cui gli fa eco TuttoMercatoWeb.com spiegando "Pronti, via e si fa superare due volte da Dani Olmo, tutte e due in tunnel. Sembra quasi non essere entrato in partita, tanto che lo spagnolo sfonda sempre dal suo lato".

LE PAGELLE DI RAFAEL TOLOI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttomercatoweb.com: 4