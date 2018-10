Le pagelle di Verratti - Gara da 6. Rischia il dribbling che non dovrebbe

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Voti che oscillano tra il 5.5 e il 6.5 per Marco Verratti, centrocampista che ieri è tornato in Nazionale dopo 7 mesi. Per il Corriere dello Sport: "Rischia il dribbling che non dovrebbe e, dopo un buon inizio, dura troppo poco". Decisamente di altro tono il commento del QS: "Finalmente una prova convincente che lascia ben sperare. Per La Repubblica non è al top, mentre per il Corriere della Sera sul gol non difende nel modo giusto.

Le pagelle di Marco Verratti

TMW - 6.5

Corriere dello Sport - 5.5

Tuttosport - 5.5

Gazzetta dello Sport - 6

La Repubblica - 5.5

Quotidiano Sportivo - 6.5

Corriere della Sera - 6