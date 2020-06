Le pagelle di Zapata - Sentenza anti-Sassuolo. Manda in tilt la difesa neroverde

Duvan Zapata non sembra aver accusato lo stop prolungato. All'inizio sembra imballato, ma ci mette poco a scrollarsi di dosso la fatica e segna una doppietta fondamentale. Tuttosport sottolinea come i suoi movimenti mandino in tilt la difesa neroverde, mentre la Gazzetta dello Sport spiega come il colombiano sia una "sentenza anti-Sassuolo": 7 gol in 4 gare, potevano essere addirittura 9 senza la traversa e l'ottima parata di ieri di Consigli.

I voti di Duvan Zapata

TMW - 7,5

La Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7,5

la Repubblica - 7,5

Corriere della Sera - 7,5