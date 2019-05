Le pagelle di Ziyech: talento da fantascienza e cuore da leone

Hakim Ziyech è l'immagine dell'Ajax di questa edizione della Champions League. Talento allo stato puro ma al tempo stesso voglia di non mollare neanche di un centimetro. "Si batte come un leone mentre gli altri tremano" scrive La Gazzetta dello Sport; "A tratti fantascientifico, quasi sempre più sfortunato di quanto non meriterebbe" è invece il commento di TMW a corredo del 7,5 in pagella mentre il Corriere dello Sport ironizza "Non lo frena nemmeno la dieta per il Ramadan".

LE PAGELLE DI HAKIM ZIYECH:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7,5