© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi è stato tra gli interpreti più apprezzati nella sfida di ieri tra Lazio e Milan, non a caso finita con la vittoria delle difese sui rispettivi attacchi. Il difensore ex Sassuolo è il migliore in campo praticamente ovunque, grazie ai tantissimi duelli vinti nei confronti di Piatek. Bagna le polveri del polacco, implacabile nelle scorse gare, in particolare quelle giocate in Coppa Italia, dove aveva una media terrificante. Per il centrale italiano la conferma di un ottimo periodo e di una crescita di prestazioni che lo colloca tra i migliori interpreti del ruolo del campionato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

LaLazioSiamoNoi.it: 7