© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol dell'ex per lanciare il Torino alla rimonta. Cristian Ansaldi ha segnato la rete del momentaneo pareggio contro il Genoa e ha messo in campo un'altra bella prestazione. Il suo recupero è stato molto importante per i granata e adesso l'argentino è pronto a diventare un vero e proprio protagonista nel prosieguo della stagione, per contribuire in prima persona alla qualificazione alla prossima Europa League, obiettivo della società di Urbano Cairo che mai come oggi sembra essere alla portata.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

QS: 6,5