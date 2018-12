Le pagelle di Arkadiusz Milik: la sua punizione non si prende mai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'uomo della partita si prende ancora una volta la copertina dopo i gol decisivi contro Atalanta e Frosinone: non si fa abbattere dalle critiche post-Anfield, fantastica la sua punizione mancina che vale tre punti importanti per il Napoli. La Gazzetta dello Sport sottolinea che sono 4 gol in 9 giorni: la punizione che spedisce alle spalle di Cragno non si prende mai, neanche con le ali. Per Arkadiusz Milik una bella soddisfazione al termine di una settimana amara, per lui e per il Napoli.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoNapoli.net: 7,5