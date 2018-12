L'assenza di Boateng gli ha spalancato le porte nel ruolo di centravanti ma Khouma Babacar non è riuscito a sfruttare la sfida del Mapei Stadium contro l'Udinese per migliorare il suo score in questo campionato. Assente ingiustificato per tutta la partita e poco lucido in zona gol, con i bianconeri che hanno senza dubbio pensato di più a non prenderle che a fare male all'avversario. Prestazione da dimenticare per l'ex Fiorentina che proprio contro i viola domenica prossima proverà a tornare subito a essere decisivo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

QS: 5