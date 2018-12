© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'espulsione che pesa, in un momento in cui il Cagliari aveva bisogno di tenere i nervi saldi. Nicolò Barella ha peccato di ingenuità e per una volta è stato tra i peggiori in campo dei suoi, anche se prima del cartellino rosso aveva avuto buone intuizioni. Resta comunque il fatto che i sardi hanno dovuto terminare la gara in dieci uomini e non ha potuto in questo modo provare a spingere sull'acceleratore sul finale, alla caccia di una vittoria che sarebbe stata fondamentale per la classifica.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5,5

QS: 4,5