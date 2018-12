© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti ha regalato tre punti al Torino con il suo gol su calcio di rigore allo scadere del primo tempo e la buona notizia per tutti i granata è proprio il ritorno al gol del Gallo che ha avuto anche altre occasioni nelle quali si è reso pericoloso. Se la squadra di Mazzarri è in zona Europa il merito è anche del numero 9 che deve però trovare la continuità sotto porta, per mandare anche un messaggio diretto a Roberto Mancini.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6