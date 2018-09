Le pagelle di Belotti: si batte ma sbatte. Spesso sulla barriera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un paio di punizioni di troppo finiscono sul muro avversario, in generale Andrea Belotti è poco rifornito e poco ispirato. Il Torino si limita al compitino contro l'Atalanta e il centravanti paga per tutti: pochissime palle gol, lui sgomita come al solito ma si nota pochino.

Gazzetta dello Sport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 5,5

Tuttosport: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5