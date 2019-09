© foto di Insidefoto/Image Sport

Tre reti in quattordici minuti, un uragano che si abbatte improvvisamente sulla Sampdoria, decidendo la sfida del Mapei Stadium. Domenico Berardi dà un grosso dispiacere al suo mentore, Eusebio Di Francesco, e firma un esordio stagionale da sogno: a Torino era mancato per squalifica, ieri devasta una difesa blucerchiata ancora da registrare. I voti in pagella, ovviamente, sono altissimi: Tuttosport si spinge fino al 9 per l'attaccante calabrese, che ha scelto di restare ancora in maglia neroverde nonostante le offerte pervenute nelle scorse settimane.

TuttoMercatoWeb.com 8

La Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 9

Il Corriere dello Sport 8