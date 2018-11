Le pagelle di Bertolacci: il Milan non fa per lui, adesso è sicuro

Un'altra serata da dimenticare, un'altra partita che ha fatto capire ancora una volta che la maglia del Milan non è e probabilmente non sarà mai quella giusta per lui. Andrea Bertolacci è stato il peggiore in campo dei rossoneri nella vittoria per 5-2 contro il Dudelange a San Siro e non ha sfruttato l'occasione che Gattuso gli ha concesso. Senza ritmo e pasticcione in occasione del gol del raddoppio degli ospiti: al momento della sostituzione San Siro non può far altro che fischiarlo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4

Milannews.it: 4,5