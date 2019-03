© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcelo Brozovic ha steccato. Lo ha fatto in una gara dove da lui ci si attendeva tanto ma i voti di Cagliari lo stroncano. Si va dai 5 a un 4, quello de Il Corriere della Sera, che spiega che "soffocato, sbadato, naufraga in un mare di passaggi sbagliati". "Poco epic -commenta Tuttomercatoweb.com-. Anche lui soffre l'intensità dei sardi restando nella mediocrità per tutto l'incontro".

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 4.5

Il Corriere dello Sport 5

Il Corriere della Sera 4

Tuttomercatoweb.com 5