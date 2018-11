Le pagelle di Brozovic: si dimena come una mosca nel barattolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I centrocampisti dell'Atalanta lo soffocano e non gli danno modo di incidere e pensare: lui si dimena come una mosca in una barattolo, si innervosisce e finisce espulso. Marcelo Brozovic combatte ma finisce per essere confusionario anche per merito di Gomez, che imperversa nella sua zona di campo e lo fa correre a vuoto.

Gazzetta dello Sport: voto 4

Corriere della Sera: voto 4

Corriere dello Sport: voto 4,5

Tuttosport: voto 4,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5

FcInterNews.it: voto 5