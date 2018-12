© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol da cineteca su calcio di punizione e la solita partita di sostanza in difesa. Bruno Alves ha regalato un punto molto importante al Parma con una gemma alla Cristiano Ronaldo e oltre a questo è stato praticamente perfetto anche nel guidare la retroguardia, come accaduto molto spesso, per non dire sempre, in questo campionato. I Ducali sono a +10 sul terzultimo posto e il merito è anche del difensore portoghese.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

QS: 6,5