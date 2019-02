Le pagelle di Caicedo: un gol e tanti errori ma è comunque decisivo

Felipe Caicedo non è stato il migliore in campo in senso assoluto, probabilmente Luis Alberto ha giocato una partita più completa per quantità e qualità, però ha il grande merito di segnare il gol che regala tre punti pesantissimi a Simone Inzaghi nonostante poi si divori almeno altre due occasioni clamorose per raddoppiare il vantaggio. La Gazzetta dello Sport definisce la sua rete "bella e pesante". TMW gli fa eco aggiungendo: "La scelta di Inzaghi paga". A gennaio sembrava destinato a salutare la squadra, adesso si candida per essere una delle principali alternative in un momento in cui la Lazio sarà chiamata a giocare tante partite in un breve lasso di tempo.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera (ed. Roma): 7

Il Messaggero: 7