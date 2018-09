Le pagelle di Cengiz Under: nella sua prova c'è tutto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tagli, accelerate, assist, gol: c'è tutto nella prova di Cengiz Under, che contro il Frosinone ritrova tutta la sua verve e si candida per una maglia da titolare contro la Lazio, nella gara più sentita dell'anno per i romani. Contro il Frosinone la gara si mette subito bene anche grazie al suo squillo dopo 120 secondi.

Gazzetta dello Sport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 7,5

Tuttosport: voto 7,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7,5