Dopo i sette gol nelle sue prime tre partite del 2019, tra campionato e Coppa Italia, Federico Chiesa non è riuscito a segnare nella sfida di ieri alla Dacia Arena contro l'Udinese ma ancora una volta è stato uno dei più positivi nella formazione di Stefano Pioli. Gli è mancata la rete ma è stato comunque pericoloso in più di un'occasione e molta dell'imprevedibilità e della qualità dei viola passa dai suoi piedi. Vicino al gol nel secondo tempo, per un giocatore che continua a crescere settimana dopo settimana e che dà sempre la sensazione di potersi inventare qualcosa dal nulla.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5