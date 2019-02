Le pagelle di Ciano: una spina ficcata nel fianco della difesa laziale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Camillo Ciano è per distacco il migliore in campo del Frosinone nella sconfitta contro la Lazio. L'attaccante è stata una costante spina nel fianco della difesa biancoceleste, anche se non è riuscito a trovare la via del gol. La Gazzetta dello Sport scrive: "I difensori della Lazio fanno fatica a tenerlo". Il Corriere dello Sport gli fa eco: "Tiene in apprensione mezza Lazio con i suoi slalom". Unico quotidiano che discorda con i voti ampiamenti positivi è Tuttosport, che scrive: "Un fantasma nel primo tempo. Nella ripresa prova a trascinare i suoi ma non lascia il segno".

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 5,5

Ciociaria Oggi: 6,5