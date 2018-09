Le pagelle di Colley: la retroguardia ha un nuovo boss

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tiene benissimo Pavoletti, che vive un'altra serata di magra dopo quella sfortunata di Parma, passata addirittura in hotel. Omar Colley è ormai una realtà consolidata per la Sampdoria e per la Serie A: i giornali lo premiamo di conseguenza, sottolineando come il feeling col compagno di reparto Andersen sia un costante crescita.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 6,5

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5