Con Luis Alberto out e Milinkovic-Savic sempre in ombra la Lazio e Simone Inzaghi stanno scoprendo tutta l'importanza di Joaquin Correa, decisivo con le sue giocate e in occasione del gol del pareggio, partito proprio dai suoi piedi. Non sarà facile per gli altri rubargli il posto, visto che settimana dopo settimana sembra essere sempre più al centro del progetto del tecnico biancoceleste. Al momento il titolare alle spalle di Immobile è lui e il numero 10 capitolino dovrà tornare sui livelli dello scorso anno, oltre che al top dal punto di vista fisico, se vorrà scalzarlo di nuovo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5