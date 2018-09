Le pagelle di Correa: materiale da grande campione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si adagia al ritmo di una partita bruttina e fa fatica come il resto della squadra, poi tira fuori dal cilindro una giocata da fuoriclasse e chiude il match. Joaquin Correa muove i primi passi nel mondo Lazio e mostra numeri molto importanti: l'acquisto più oneroso del mercato biancoceleste risponde presente e in vista futuro è una ottima notizia per Inzaghi.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5