Le pagelle di Correa: si risparmia. Voleva forse restare a casa?

© foto di Federico Gaetano

Un primo quarto d'ora che faceva ben sperare ma un resto della gara senza neanche uno squillo. Joaquin Correa, l'uomo decisivo nell'ultima sfida di campionato nel pareggio contro il Milan, non ha certo disputato una delle sue migliori partite da quando è arrivato alla Lazio e la risultate è stata una notte da dimenticare per tutta la squadra. Senza mordente e con poca grinta in una partita che non valeva praticamente niente per i biancocelesti e allora meglio pensare a preservare energie e gambe per quando ce ne sarà più bisogno, nella speranza che il ko non lasci comunque alcuni strascichi. I big erano a casa e magari ci sarebbe voluto restare anche lui...

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Lalaziosiamonoi.it: 5,5