Le pagelle di CR7: a corto di fiato, ma arriva il gol ammazza-Milan

Serata senza acuti per Cristiano Ronaldo nella sfida di San Siro, in cui arriva comunque l'ottavo gol stagionale in campionato. Sembra a corto di fiato (turn-over necessario?) ed è meno protagonista di tante altre volte, ma legge i momenti, aspettando quello propizio per poi colpire. Fa 2-0, chiude la partita e ottiene il primo gol alla Scala del calcio e ammazza il Milan.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 6,5

Corriere dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5

TuttoJuve.com: voto 7