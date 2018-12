© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Cragno ancora una volta il migliore del Cagliari, Alessio Cragno sempre più decisivo per la squadra di Rolando Maran. Il portiere del Cagliari ha vinto, anzi stravinto, il duello con Daniel Ciofani, tenendo in piedi i suoi nelle fasi più critiche del match. Sono almeno tre i suoi interventi decisivi, che si vanno ad aggiungere a tutti gli altri fatti in questo inizio di stagione quando ha dimostrato di essere uno dei migliori estremi difensori del nostro campionato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

QS: 7