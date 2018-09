Le pagelle di Cragno: doppio miracolo, il Cagliari ringrazia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due momenti topici nella sua serata indimenticabile: l'uscita avventurosa e vincente su Defrel e il rigore parato Kownacki in pieno recupero. Il Cagliari ringrazia il suo uomo Cragno, che dimostra di essersi meritato appieno la chiamata in azzurro. Nella lotta futura per il numero uno della Nazionale, c'è anche lui.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7,5

Tuttosport: voto 7,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7