Le pagelle di Cristante: il regista che non t'aspetti, meriterebbe la rete

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bryan Cristante si gode un pomeriggio finalmente da protagonista, con la Roma che viaggia a 100 orari anche grazia alla sua crescita. Prova giocate e lanci di prima intenzione che non non aveva mai azzardato con la maglia giallorossa: il tutto in ruolo, il vice-De Rossi, che non sarebbe neanche il suo. In grande crescita, meriterebbe la rete "rubata" da Juan Jesus sulla linea di porta: sarebbe entrata ugualmente.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 6,5

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

VoceGiallorossa.it: voto 6