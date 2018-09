Le pagelle di Cristiano Ronaldo: il feeling con Dybala cresce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è una prestazione da incorniciare quella con il Bologna per Cristiano Ronaldo, che comunque firma un assist ma sbaglia un po' troppo nel tiro a segno alla porta di Skorupski. Per l'asso lusitano comunque aumenta il feeling con Dybala, forse la notizia migliore per la Juventus in vista delle settimane a venire: Allegri prova la difesa a tre e aiuta l'argentino, che nella coppia d'attacco ha libertà massima di svariare avendo anche le spalle coperte.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 6

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5